На "Авито" на 60% вырос спрос на товары ручной работы

Среди россиян всё больше растёт спрос на продукцию ручной работы — сегодня сделанными своими руками игрушками, одеждой, посудой и мебелью на российском сайте объявлений "Авито" интересуются на 60% чаще, чем раньше.

"Чаще всего россияне покупали посуду ручной работы. В этом году продажи таких товаров выросли на 61% по сравнению с прошлым, а их средняя стоимость составила 1 805 рублей. Также популярностью пользовались товары из раздела "Коллекционирование". По сравнению с 2021 годом, в этом году их активнее покупали на 41%. Приобрести уникальный hand-made предмет ручной работы можно в среднем за 5 920 рублей. Востребованы игрушки, например, мягкие мишки в ретро стиле, а также куклы ручной работы", — рассказали в "Авито" представителям URA. RU.

Кроме игрушек и посуды, покупатели часто интересуются мебелью, изготовленной вручную. Такие предметы интерьера уникальны, и идеально вписываются в обстановку дома или загородного участка. Таких товаров посетители "Авито" приобретают на 38% чаще.