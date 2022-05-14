Сайт и приложение "Авито" больше недоступны пользователям

Сайт и приложение крупнейшего российского сервиса объявлений "Авито" перестали быть доступными у пользователей.

Это произошло вечером 14 мая. При попытке зайти на ресурс выдается ошибка 502. Это говорит о том, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам.

При заходе в приложение не загружается информация, сообщается о неизвестной ошибке. Предлагается зайти в приложение позже, пока сотрудники сервиса стараются устранить проблему.

Как предполагается, сайт и приложение "Авито" перестали работать из-за DDoS-атаки. В результате пользователи не могут создать объявление, а также посмотреть желаемые товары на платформе.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой на стороне противника участвуют более 100 тысяч человек.