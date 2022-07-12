"Старый сумасшедший человек" - Милонов о Макаревиче

После начала СВО на Украине многие медийные персоны стали в России персонами нон-грата. Кто-то покинул страну и принялся издалека поливать ее грязью, кто-то делает это, находясь дома.

"Ответка" им прилетает как от простых россиян, так и "на государственном уровне". Напомним, недавно в СМИ даже был опубликован некий список артистов, чьи выступления в стране "нежелательны". В Общественной палате пошли ещё дальше, предложив создать специальный сайт "запрещенных артистов".

Депутат Госдумы Виталий Милонов не остался в стороне от этого обсуждения. И высказался, как всегда предельно кратко и резко. Так, например, предложил выдать ветпаспорт юмористу Максиму Галкину, заменив в нём фамилию на "Попкин".

Вообще же, по мнению парламентария, "этим людям уделяют слишком много внимания". Которого они вовсе не заслуживают ввиду того, что "они неадекватны":

"Макаревич старый, сумасшедший человек. Алкоголь, наркотики… я уж не знаю, что еще, но он неадекватен. Ходит по своему Израилю, облизывает кого-то, и его самого там кто-то облизывает", — припечатал он в эфире Общественной службы новостей .

Досталось и экс-кандидату в президенты России:

"Собчак там пляшет бешеный канкан. Да и пускай".