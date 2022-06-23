В "Одноклассниках" появилась возможность для создателей мини-приложений. Разработчики смогут добавить проекты в "ОК" и получить деньги. При этом уже работающее в соцсети "ВКонтакте" приложение не нужно изменять.
"Благодаря развитию сервисов разработчики будут получать не только дополнительный охват, но и гораздо больше возможностей для монетизации на всех платформах социальной сети", — сказал директор по стратегическим коммуникациям "Одноклассников" Сергей Томилов.
По информации главы направления развития контента VK Mini Apps Ивана Расторгуева, приложениями в "ОК" пользуются десятки миллионов человек.
Ранее в шоу "ОК на связи" телеведущий Николай Цискаридзе описал обучение в Академии Русского балета им. Вагановой. Как отметил популярный артист, музыкальная, цирковая и танцевальная профессии никогда не изменятся.
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