Артист балета, педагог и телеведущий Николай Цискаридзе стал гостем прямого эфира онлайн-шоу "ОК на связи". Он рассказал об обучении в Академии Русского балета им. Вагановой и балетных постановках для начинающих артистов.
По словам Цискаридзе, музыкальная, цирковая и танцевальная профессии никогда не будут меняться. Как пояснил артист, принципы обучения здесь не устаревают. Он отметил, что ежегодно в Академию Русского балета принимают 60 человек, однако полностью завершают подготовку, как правило, около 40 студентов.
"Если быть честным, то я бы выпускал только 20", — признался Цискаридзе.
Педагог посоветовал начинающим артистам обязательно посмотреть художественный фильм о балете "Анна Павлова", постановки "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Что касается книг, то Цискаридзе порекомендовал остановиться на "Истории одной девочки".
"Это рассказ о том, как Галина Уланова стала балериной", — пояснил артист.
Запись эфира доступна в официальной группе "ОК на связи" в "Одноклассниках".
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