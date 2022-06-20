Николай Цискаридзе стал гостем прямого эфира онлайн-шоу "ОК на связи"

Артист балета, педагог и телеведущий Николай Цискаридзе стал гостем прямого эфира онлайн-шоу "ОК на связи". Он рассказал об обучении в Академии Русского балета им. Вагановой и балетных постановках для начинающих артистов.

По словам Цискаридзе, музыкальная, цирковая и танцевальная профессии никогда не будут меняться. Как пояснил артист, принципы обучения здесь не устаревают. Он отметил, что ежегодно в Академию Русского балета принимают 60 человек, однако полностью завершают подготовку, как правило, около 40 студентов.

"Если быть честным, то я бы выпускал только 20", — признался Цискаридзе.

Педагог посоветовал начинающим артистам обязательно посмотреть художественный фильм о балете "Анна Павлова", постановки "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Что касается книг, то Цискаридзе порекомендовал остановиться на "Истории одной девочки".

"Это рассказ о том, как Галина Уланова стала балериной", — пояснил артист.

Запись эфира доступна в официальной группе "ОК на связи" в "Одноклассниках".