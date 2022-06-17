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Ландшафтный архитектор Белгорода: луковицы тюльпанов выкапывают ради экономии

Общество

Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова рассказала, что луковицы тюльпанов выкапывают в целях экономии, чтобы в следующем году не покупать их.

Ландшафтный архитектор Белгорода: луковицы тюльпанов выкапывают ради экономии

Ранее Белгорблагоустройство разместило на сайте госзакупок тендер на выкапывание и хранение луковиц тюльпанов. Судя по техзаданию, подрядчику нужно выкопать 1,5 миллиона растений. Региональный бюджет готов выделить на это 19 миллионов рублей.

По словам Семенковой, луковицы выкапывают на тех клумбах, где планируется сменить цветочную композицию. При этом выкопанные луковицы хранят в целях экономии, поскольку их можно сохранить до следующего года и снова посадить.

Белгородский архитектор сообщила, что подрядчику, который выиграет конкурс, предстоит выкопать луковицы, перебрать их, высушить и отделить те, которые можно высадить следующей осенью, поэтому предложенная чиновниками сумма соответствует объёму работ.

"Те, кто не имеет возможность хранить тюльпаны и по финансам может себе позволить, каждый год покупают новые. Здесь мы решили сэкономить", — сказала Семенкова в беседе с bel.ru.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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