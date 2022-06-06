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Жасмин о сбежавших из России артистах: "Нам больше работы достанется"

Общество

После начала спецоперации на Украине, певица Жасмин с детьми отправилась в Израиль. После возвращения из-за рубежа артистка укорила тех, кто сбежал из страны.

Жасмин о сбежавших из России артистах: "Нам больше работы достанется"

Жасмин продемонстрировала свою патриотическую позицию. Она убеждена, что страна не пострадает от ухода западных брендов, так как считает, что российская продукция может составить достойную конкуренцию всему западному. 

Особенно она рада тому, что из РФ уходит сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс.

"Я перекрестилась. И думаю, слава Богу", — объяснила 44-летняя исполнительница.

Не переживает звезда и по поводу того, что Россию покидают знаменитости.

"Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову", — сказала Жасмин.

Ранее сообщалось, что Жасмин с братом придется выплачивать 300-миллионный долг отца.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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