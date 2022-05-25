Академик Ямбург призвал не восстанавливать советскую систему образования

Заслуженный учитель РФ, академик Евгений Ямбург рассказал, почему Болонскую систему образования необходимо сменить. Как подчеркнул специалист, обучение в нашей стране должно быть более гибким.

Эксперт напомнил, что при Болонской системе существуют бакалавриат и магистратура. В качестве примера, который демонстрирует недостатки такого образования, Ямбург привёл медиков. Чтобы стать врачом, человеку нужно закончить бакалавриат, магистратуру и ординатуру, напомнил академик. Он подчеркнул: только в 27 лет люди могут начать оперировать. Также специалист призвал не возвращаться к системе образования СССР.

"Нельзя двигаться вперёд с головой, повёрнутой назад", — подчеркнул Ямбург, слова которого приводит Радио 1.

Ранее член Госдумы РФ Виталий Милонов призвал вернуть традиционную систему высшего образования. Так власти улучшат качество обучения и сделают его свободным от международной конъюнктуры, объяснил депутат.