Baza: Против лидера "ДДТ" Юрия Шевчука могут возбудить уголовное дело

Заявления солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука на концерте в Уфе изучают в Следственном комитете РФ. Над певцом нависла угроза уголовного преследования.

Как сообщает Telegram-канал Baza, артист может не отделаться лишь административным наказанием.

Инцидент, привлёкший внимание правоохранительных органов, произошёл во время выступления группы ДДТ в Уфе. Певец на сцене отпраздновал свой 65-летний юбилей. В какой-то момент артист со сцены осудил спецоперацию на Украине.

На высказывание певца оперативно отреагировали силовики. Они прошли за кулисы и целый час проводили с Шевчуком разъяснительную беседу. На музыканта составили протокол об административном нарушении. На этом дело, однако, не закончилось.

Представители Следственного комитета РФ изучают все заявления Шевчука, отыскивая в них состав преступления, подпадающего под статью 207.3 УК РФ о фейках про российскую армию.

Ранее Ксения Собчак выразила уверенность, что лидеру "ДДТ" грозит статья.

"Не знаю, что будет с Шевчуком после этого концерта. Статья — понятно, но за что именно?" — задавалась вопросом журналистка.