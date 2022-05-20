Заявления солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука на концерте в Уфе изучают в Следственном комитете РФ. Над певцом нависла угроза уголовного преследования.
Как сообщает Telegram-канал Baza, артист может не отделаться лишь административным наказанием.
Инцидент, привлёкший внимание правоохранительных органов, произошёл во время выступления группы ДДТ в Уфе. Певец на сцене отпраздновал свой 65-летний юбилей. В какой-то момент артист со сцены осудил спецоперацию на Украине.
На высказывание певца оперативно отреагировали силовики. Они прошли за кулисы и целый час проводили с Шевчуком разъяснительную беседу. На музыканта составили протокол об административном нарушении. На этом дело, однако, не закончилось.
Представители Следственного комитета РФ изучают все заявления Шевчука, отыскивая в них состав преступления, подпадающего под статью 207.3 УК РФ о фейках про российскую армию.
Ранее Ксения Собчак выразила уверенность, что лидеру "ДДТ" грозит статья.
"Не знаю, что будет с Шевчуком после этого концерта. Статья — понятно, но за что именно?" — задавалась вопросом журналистка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.