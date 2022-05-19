Собчак уверена, что Юрию Шевчуку светит статья из-за его заявлений в Уфе

Ксения Собчак прокомментировала заявления лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который на своём концерте в Уфе заговорил о родине. Журналистка уверена, что музыкант поплатится за свои слова.

Собчак беспокоится о судьбе артиста.

"Не знаю, что будет с Шевчуком после этого концерта. Статья — понятно, но за что именно?" — размышляет Ксения Анатольевна.

Журналистка привела слова солиста группы ДДТ, который порассуждал со сцены о России, заявив, что Родина не тождественна президенту.

"Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. Я после Чечни написал первую песню. Она называется "Любовь”. Знаете, почему? Потому что я не мог ничего другого писать. И "Любовь”, эта песня меня спасла. И сейчас мы ее вам споем. Спасибо", — цитирует слова Шевчука Ксения.

Собчак сомневается, что после таких откровений Шевчук сможет провести запланированный концерт на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.

"Посмотрим, поступит ли официальный письменный запрет на его проведение. Точнее — когда поступит", — написала звезда ТВ и интернета.

Telegram-канал 112 сообщает, что Юрий Шевчук получил штраф за дискредитацию ВС России. После концерта полицейские опросили музыканта, и составили на него административный протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП.

В конце апреля лидер группы "ДДТ" Шевчук отказался выступать в зале с Z-символикой в Тюмени.