Ксения Собчак прокомментировала заявления лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который на своём концерте в Уфе заговорил о родине. Журналистка уверена, что музыкант поплатится за свои слова.
Собчак беспокоится о судьбе артиста.
"Не знаю, что будет с Шевчуком после этого концерта. Статья — понятно, но за что именно?" — размышляет Ксения Анатольевна.
Журналистка привела слова солиста группы ДДТ, который порассуждал со сцены о России, заявив, что Родина не тождественна президенту.
"Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. Я после Чечни написал первую песню. Она называется "Любовь”. Знаете, почему? Потому что я не мог ничего другого писать. И "Любовь”, эта песня меня спасла. И сейчас мы ее вам споем. Спасибо", — цитирует слова Шевчука Ксения.
Собчак сомневается, что после таких откровений Шевчук сможет провести запланированный концерт на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.
"Посмотрим, поступит ли официальный письменный запрет на его проведение. Точнее — когда поступит", — написала звезда ТВ и интернета.
Telegram-канал 112 сообщает, что Юрий Шевчук получил штраф за дискредитацию ВС России. После концерта полицейские опросили музыканта, и составили на него административный протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП.
В конце апреля лидер группы "ДДТ" Шевчук отказался выступать в зале с Z-символикой в Тюмени.
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