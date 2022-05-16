ОК и ФКС РФ развеют мифы о киберспорте в проекте "Киберспорт - это ОК!"

Соцсеть "Одноклассники" совместно с Федерацией компьютерного спорта России представляют вниманию всех родителей, которые не понимают, что полезного может быть в киберспорте и какое будущее открывает это направление перед их ребёнком, уникальный образовательный проект "Киберспорт — это ОК!".

В специально отснятых видеороликах эксперты доходчиво объяснят, что киберспорт и компьютерные игры — это не одно и то же. Специалисты расскажут, какое будущее ждёт киберспортсмена и индустрию в целом и какие ценные навыки получают юные спортсмены в процессе занятий, стараясь убедить родителей, что их ребёнок развивается, а не теряет время за компьютером.

Своими мыслями и опытом с пользователями "Одноклассников" поделятся выдающиеся российские киберспортсмены и другие представители индустрии: глава Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит; комментатор киберспортивных состязаний Ильдар Галеев, спортивный психолог Надежда Сидорова, депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев, а также самые именитые российские киберспортсмены — Дмитрий Лопаткин, Павел Калашников, Антон Клёнов.

По мнению президента Федерации киберспорта РФ Дмитрия Смита, киберспорт уникален тем, что сочетает в себе сразу несколько направлений, что делает его универсальным, гибким и невероятно перспективным.

"Киберспорт — это уникальная вещь, потому что он находится на стыке трёх направлений: технологий, спорта и шоу. Последнее особенно важно, ведь за внимание зрителя киберспорт конкурирует не только с другими видами спорта, но и с кино или театром. Например, человек может совершать пробежку и при этом слушать трансляцию киберспортивного события — как радио. Так, киберспорт становится очень гибким, объёмным и всепроникающим. Поэтому я считаю, что будущее за киберспортом", — сказал Смит.

Узнать больше о киберспорте и связанных с ним мифах можно с 16 мая в формате видеороликов в сети "Одноклассники", в официальной группе "Федерации компьютерного спорта России".