"Факти": болгары возмущены скульптурой украинской матери в Софии

В столице Болгарии Софии установили скульптуру напротив памятника Советской армии, которую назвали "Крик украинской матери". Мероприятие проходило в условиях усиленного присутствия полиции. Однако местные жители не оценили работу скульптора Недельчо Костадинова.

Пользователи Сети заявили, что памятник должны были установить около украинского посольства, так как "политические марионетки" Незалежной сами виноваты в кризисе. Один из комментаторов заявил, что скульптора больше похожа на зомби.

"Байден в платье", — отметил другой читатель издания "Факти".

Жители Болгарии возмущены тем, что некоторые люди выражают поддержку киевскому режиму, представители которого многократно совершали преступления против человечества.

"В конце концов, украинские матери ждут с трепетом российские войска, чтобы они освободили их от нацистского режима. Это правда. Всё остальное — это жалкая западная пропаганда", — заявил один из пользователей.