Кива: проблема Украины в "украинцах", которые никогда ими не были

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива рассказал, в чём, по его мнению, заключается основная проблема Украины.

Политик считает, что те "украинцы", которые сегодня громко заявляют о своей национальной принадлежности, на самом деле таковыми не являются, и никакого отношения к Украине и её истории не имеют.

"Проблема Украины в том, что на сегодняшний день, те, кто никогда не были украинцами, сейчас себя такими называют. Они не имеют отношения к истории Киевской Руси. А наша история — это история тысячелетий. Поэтому ничего и не получается", — сказал Кива.

Кива призвал быстрее избавляться от нацизма, потому что только в этом случае "братские народы России, Украины и Белоруссии воссоединятся".

Ранее бывший депутат Рады сообщал, что Николаев перейдёт под контроль российской армии уже на следующей неделе. Случится это, по информации Кивы, уже 15 мая.

"И проблему с водой в городе конечно решат, но уже русские", — добавил Кива.