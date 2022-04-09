Обладатели олимпийских медалей на Играх в Пекине не смогут получить обещанные иностранные автомобили.
По информации Матч ТВ, вместо призовых иномарок российские призёры получат денежную компенсацию, сообщает Матч ТВ.
Затруднения с автомобилями возникли из-за того, что иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей российским спортсменам.
Чемпионы Олимпиады-2020, например, в своё время получили немецкие автомобили BMW.
Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх-2022, получат от государства по четыре миллиона рублей. За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона.
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