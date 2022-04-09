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Автор Елена Былкина

Российских олимпийцев оставят без призовых автомобилей

Общество

Обладатели олимпийских медалей на Играх в Пекине не смогут получить обещанные иностранные автомобили.

По информации Матч ТВ, вместо призовых иномарок российские призёры получат денежную компенсацию, сообщает Матч ТВ.

Затруднения с автомобилями возникли из-за того, что иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей российским спортсменам.

Чемпионы Олимпиады-2020, например, в своё время получили немецкие автомобили BMW.

Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх-2022, получат от государства по четыре миллиона рублей. За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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