Российских олимпийцев оставят без призовых автомобилей

Обладатели олимпийских медалей на Играх в Пекине не смогут получить обещанные иностранные автомобили.

По информации Матч ТВ, вместо призовых иномарок российские призёры получат денежную компенсацию, сообщает Матч ТВ.

Затруднения с автомобилями возникли из-за того, что иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей российским спортсменам.

Чемпионы Олимпиады-2020, например, в своё время получили немецкие автомобили BMW.

Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх-2022, получат от государства по четыре миллиона рублей. За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона.