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Автор Евгения Васильева

Сатановский: Жириновского высмеивали, а он часто был абсолютно прав

Общество

Руководитель Института Ближнего Востока Евгений Сатановский поделился воспоминаниями о российском парламентарии Владимире Жириновском. Как подчеркнул политолог, депутат был профессионалом.

Сатановский: Жириновского высмеивали, а он часто был абсолютно прав

Специалист заявил, что лидер ЛДПР являлся лучшим специалистом по Турции. Также эксперт назвал Жириновского очень умным человеком.

"Владимира Вольфовича непрерывно высмеивали за его прогнозы, считали его жутким скандалистом, который говорит только ради того, чтобы устроить свару, а ведь потом-то всё это сбывалось. И что теперь про это можно думать, ведь очень часто Жириновский был абсолютно прав", — сказал Сатановский в беседе с argumenti.ru.

По мнению политолога, этого парламентария невозможно заменить во фракции. Ещё специалист отметил, что Жириновский остался в России, в то время как другие интеллигентные люди, которыми восхищались в 90-ые, похитили деньги страны и сбежали, стали предателями.

Ранее в пресс-службе Госдумы РФ заявили, что похороны политика состоятся в пятницу, восьмого апреля, на Новодевичьем кладбище. Отпевание Жириновского пройдёт в храме Христа Спасителя в 8:00.

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Владимир Жириновский о выборах, клевете и избирателях
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы лдпр турция госдума евгений сатановский владимир жириновский
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