Актёр Станислав Садальский призвал артистов развлекать публику, а не заниматься политикой.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" дал рекомендацию своим коллегам.

"Мне всегда хочется посоветовать артистам лезущим в политику, пусть даже мирового уровня, почаще обращаться к классике", — написал звезда театра и кино в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить".

70-летний актёр уверен, что удел артистов выступать перед зрителями.

"Вот им и надо запомнить, что их дело — развлекать почтеннейшую публику, а не учить её уму-разуму", — отметил актёр, который часто позволял себе критиковать властные структуры.