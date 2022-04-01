Актёр Станислав Садальский призвал артистов развлекать публику, а не заниматься политикой.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" дал рекомендацию своим коллегам.
"Мне всегда хочется посоветовать артистам лезущим в политику, пусть даже мирового уровня, почаще обращаться к классике", — написал звезда театра и кино в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить".
70-летний актёр уверен, что удел артистов выступать перед зрителями.
"Вот им и надо запомнить, что их дело — развлекать почтеннейшую публику, а не учить её уму-разуму", — отметил актёр, который часто позволял себе критиковать властные структуры.
Он привёл текст басни Ивана Крылова.
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник…" — написал Садальский.
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