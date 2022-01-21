Садальский рассекретил цены в столовой Кремля: "На 300 р. можно пир закатить"

Станислав Садальский проник в столовую Кремля и сфотографировал меню с ценами блюд, которыми питаются народные избранники.

Звезде фильма "Место встречи изменить нельзя" предложили стать депутатом. От этой миссии Садальский отказался, зато разведал, что кушают депутаты в столовой Кремля.

"Чтобы не обижать руководителя фракции, вежливо отказать, зашёл на "чай" и в столовую… В кремлевской столовой 2 зала, в которой один для посетителей — тут царит самообслуживание и цены не отличаются от "царского" зала и зал, где депутатов обслуживают официанты — не барское это дело ходить с подносом и тарелками!" — написал Станислав Юрьевич в своём Instagram-аккаунте.

70-летний актёр опубликовал снимок меню, разработанное для депутатов Госдумы. Цены на угощения в Кремлёвской столовой оказались вполне демократическими.

В кремлёвской столовой можно купить тарелку щей с пшеном за 65 рублей, рис за 30 рублей, салат с тунцом за 130 рублей, бутерброд с сёмгой за 155 рублей.

Подписчики Садальского активно комментировали его пост.

"Они всё-таки построили коммунизм, но в отдельно взятой столовой"; "Грустно, очень грустно, что правительство наше на другой планете живёт"; "Ого, там на 300 р. можно пир закатить"; "Можно такое меню в школы детям"; "Ну и зачем им шевелиться и менять нашу жизнь к лучшему? Они живут в другом мире!" — писали фолловеры.

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