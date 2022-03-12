Глава Instagram сообщил, когда заблокируют соцсеть

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери подтвердил, что соцсеть будет заблокирована в России 14 марта.

Такое решение он назвал неправильным. По его словам, блокировка Instagram лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром. На своей странице в Twitter Моссери сообщил, что около 80% российских пользователей подписаны на аккаунты за пределами РФ.

Напомним, Роскомнадзор дал пользователям Instagram 48 часов на перенос своих фото и видео перед блокировкой, которая должна была состояться в ночь на 12 марта.

Заблокировать в России инстаграм и признать Meta экстремистской организацией попросила Генпрокуратура. Это назвали ответной мерой на решение компании разрешить пользователям использовать "язык ненависти" в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии.

Instagram — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео. В апреле 2012 года компания Facebook Inc. приобрела сервис примерно за 1 миллиард долларов США наличными и акциями.

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