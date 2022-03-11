Психолог оценила гигантские очереди в закрывающиеся на фоне санкций заведения

Психолог Наталья Наумова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала резкое желание людей покупать товары McDonald's, Uniqlo и других закрывающихся торговых сетей.

"Люди привыкли к чему-то определённому. Они любят определённые магазины, определённые товары или какую-то еду. И, теряя что-то обычное, чтобы снизить тревогу, человеку необходимо запастись впрок теми товарами, которых ему будет не хватать. Коллеги, друзья, родственники считают, что нужно срочно что-то скупать, нужно бежать, а иначе потом пожалеешь, потом чего-то не хватит", — объяснила специалист.

Как отметила эксперт, люди вышли из зоны комфорта, когда лишились возможность купить любой привычный продукт. По этой причине в последний момент хочется получить всё необходимое, сказала психолог.

"Если человек никогда не пользовался этим магазином и в этих товарах не нуждался, то, как правило, человек не побежит туда. Это именно люди, которые планировали эти покупки, но хотели отложить их на более позднее время, а пришлось приобретать всё сейчас", — добавила Наумова.

Ранее ряд стран ввели беспрецедентные санкции по отношению к РФ. Причиной послужила военная спецоперация Москвы по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине. На фоне ограничительных мер и событий в этой стране многие западные компании покинули российский рынок.

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