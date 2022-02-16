Актриса Цветкова объяснила, в чём повезло Цивину и Дрожжиной

Очередной суд по делу супругов Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которые обвиняются в мошенничестве с имуществом знаменитого актёра Алексея Баталова, состоялся 16 февраля.

После заседания Цивин заявил, что готов застрелиться, а у Дрожжиной было четыре остановки сердца. Об этом рассказал ведущий ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1" Андрей Малахов. Объяснить, что происходит, и прокомментировать последние события он попросил актрису и сценариста Людмилу Цветкову.

"Вы знаете, что Цивину и Дрожжиной повезло, что так долго длится суд. Просто повезло, потому что они в это время могут как-то набраться сил и сопротивляться", — заметила она.

Актриса также усомнилась в болезни обвиняемых и объяснила, почему так считает.

"Я не верю, что они больны. Если они очень больны и совершенно не могут двигаться, у них абсолютно плохо со здоровьем, они часами сидят в интернете и часами занимаются виртуальными похоронами. Они хоронили Куравлёва, Зинаиду Кириенко, Мережко. Они всё время при деле. Но дело в том, что, конечно, всё это надо доказывать. И самое страшное, что у Гитаны Георгиевны (вдовы Баталова — Прим. ред.) нет того здоровья, чтоб всё это терпеть, ей гораздо сложнее. Насчёт того, что он сказал, "я застрелюсь", то я в интонации слышу иронию", — заключила Цветкова.

Однако актриса Валида Сачакова заверила, что знает о болезни Натальи Дрожжиной. Она рассказала, что к ней два-три раза в неделю приезжает скорая помощь. И ей хотят поставить кардиостимулятор, но она боится операции и отказывается.

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