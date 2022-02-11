EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Военный историк рассказал, чего стыдятся Болгария, Венгрия и Румыния

Общество

Европейские страны, которые в годы Второй мировой войны были союзниками Гитлера, сегодня предпочитают об этом помалкивать.

Военный историк рассказал, чего стыдятся Болгария, Венгрия и Румыния

Об этом говорил, выступая на мероприятии, посвященном 75-ой годовщине подписания в Париже мирных договоров между странами-победительницами и бывшими союзниками фашистской Германии в Европе — Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией Михаил Мягков, директор по науке РВИО.

Военный историк напомнил, что, к примеру, венгры, которые помнят ту войну отмечают, что "свои" были более жестокими, чем солдаты Вермахта. И вот теперь данная тема в этих странах — табу. Её нет ни в учебниках, ни в популярных книгах, ни на ТВ — нигде.

"Аналогичная установка для румын — табу на тему оккупации ими советской Молдавии, Одесской, Николаевской областей, которые они объединили в так называемую Транснистрию и, по сути дела, занимались ее экономическим ограблением и уничтожением мирного населения, прежде всего еврейского", — сказал Мягков.

Болгария — отдельная тема

Эксперт — историк отметил, что несколько особняком в этом ровном строю пособников фашистской Германии стоит Болгария. Там память о Второй мировой пока жива. Но только потому, что эта страна поддерживала немцев по большей части экономически.

"Они тоже предпочитают не говорить и не писать об этом в учебниках. Вы можете себе представить: рождается новое, молодое поколение, оно вступает в жизнь, но оно не знает этих событий", — констатировал Мягков.

По его словам, в этих европейских странах, где чувствуют свою вину и очень хотят о ней забыть, несложно лепить из России образ врага, оккупанта и агрессора:

"Историческая политика в этих странах сильно политизирована, более того, она направляется фактически теми силами, которые стремятся видеть в России вражескую державу", — заключил историк.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Как в современной Германии меняется подход ко Второй мировой войне
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы венгрия румыния болгария германия михаил мягков вторая мировая война
Новости
Столтенберг заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе
Военный историк рассказал, чего стыдятся Болгария, Венгрия и Румыния
Допинг-скандал вокруг Валиевой напомнил Винер-Усмановой отстранение Кабаевой
WADA выступает против снятия с Валиевой запрета на участие в Олимпиаде
Все операции с рублёвыми кошельками WebMoney прекращены
Названо имя нового ведущего КВН, который заменит Маслякова
Губерниев возмутился вопросу иноСМИ Валиевой про допинг
Столтенберг: НАТО усилит присутствие на востоке из-за конфликта вокруг Украины
Глава Калужской области поймал мигранта на подделке документов о знании русского
Песков попросил спокойнее относиться к оговоркам зарубежных политиков
Популярное
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский

Елена Малышева объяснила, как восьмикратная вакцинация от COVID-19 могла отразиться на здоровье Владимира Жириновского, который попал в реанимацию с коронавирусом. .

Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Любовь Степушова Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Милонов поделился лайфхаками сексуальных маньяков Василий Амирджанов Усам Оздемиров Критическую инфраструктуру закалят импортозамещением Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Политика. Новости и аналитика
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Мир. Новости мира
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Последние материалы
Допинг-скандал вокруг Валиевой напомнил Винер-Усмановой отстранение Кабаевой
WADA выступает против снятия с Валиевой запрета на участие в Олимпиаде
Все операции с рублёвыми кошельками WebMoney прекращены
Названо имя нового ведущего КВН, который заменит Маслякова
Губерниев возмутился вопросу иноСМИ Валиевой про допинг
Казахстан упрочит связи с Россией — казахстанские эксперты
Столтенберг: НАТО усилит присутствие на востоке из-за конфликта вокруг Украины
Глава Калужской области поймал мигранта на подделке документов о знании русского
Песков попросил спокойнее относиться к оговоркам зарубежных политиков
Симоньян объяснила, почему Макрон отказался сдавать ПЦР-тест в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников