Военный историк рассказал, чего стыдятся Болгария, Венгрия и Румыния

Европейские страны, которые в годы Второй мировой войны были союзниками Гитлера, сегодня предпочитают об этом помалкивать.

Об этом говорил, выступая на мероприятии, посвященном 75-ой годовщине подписания в Париже мирных договоров между странами-победительницами и бывшими союзниками фашистской Германии в Европе — Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией Михаил Мягков, директор по науке РВИО.

Военный историк напомнил, что, к примеру, венгры, которые помнят ту войну отмечают, что "свои" были более жестокими, чем солдаты Вермахта. И вот теперь данная тема в этих странах — табу. Её нет ни в учебниках, ни в популярных книгах, ни на ТВ — нигде.

"Аналогичная установка для румын — табу на тему оккупации ими советской Молдавии, Одесской, Николаевской областей, которые они объединили в так называемую Транснистрию и, по сути дела, занимались ее экономическим ограблением и уничтожением мирного населения, прежде всего еврейского", — сказал Мягков.

Болгария — отдельная тема

Эксперт — историк отметил, что несколько особняком в этом ровном строю пособников фашистской Германии стоит Болгария. Там память о Второй мировой пока жива. Но только потому, что эта страна поддерживала немцев по большей части экономически.

"Они тоже предпочитают не говорить и не писать об этом в учебниках. Вы можете себе представить: рождается новое, молодое поколение, оно вступает в жизнь, но оно не знает этих событий", — констатировал Мягков.

По его словам, в этих европейских странах, где чувствуют свою вину и очень хотят о ней забыть, несложно лепить из России образ врага, оккупанта и агрессора:

"Историческая политика в этих странах сильно политизирована, более того, она направляется фактически теми силами, которые стремятся видеть в России вражескую державу", — заключил историк.

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