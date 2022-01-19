Соцсеть "Одноклассники" выплатит свыше 1,2 миллиарда разработчикам игр

"Одноклассники" выплатят разработчикам мобильных игр свыше 1,2 миллиарда рублей за прошлый год. Месячная аудитория игровой платформы соцсети в 2021-м превысила 13 миллионов человек.

Создатели приложений получают долю от оборота всего игрового ресурса и за внутренние покупки пользователей. Количество ежедневных игроков в "Одноклассниках" с каждым годом увеличивается, при этом большинство из них используют платформу Android для входа в приложения.

Самыми популярными играми по дневной аудитории в "Одноклассниках" стали:

"Сокровища пиратов";

"Целуй и знакомься";

"Долина сладостей";

"Ёлочка 2021";

"Крокворд";

"Башня слов";

"Где отличие?";

"Хочу общаться";

"Малиновый джем";

"Сладкие загадки".

Ранее "Одноклассники" улучшили условия выплат для разработчиков игровых приложений за размещение рекламы в их проектах. Теперь студии и независимые создатели программ получают каждый месяц на 20% больше средств от рекламной монетизации.

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