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Автор Юлия Миленина

Соцсеть "Одноклассники" выплатит свыше 1,2 миллиарда разработчикам игр

Общество » Соцсети » Одноклассники

"Одноклассники" выплатят разработчикам мобильных игр свыше 1,2 миллиарда рублей за прошлый год. Месячная аудитория игровой платформы соцсети в 2021-м превысила 13 миллионов человек.

Соцсеть "Одноклассники" выплатит свыше 1,2 миллиарда разработчикам игр

Создатели приложений получают долю от оборота всего игрового ресурса и за внутренние покупки пользователей. Количество ежедневных игроков в "Одноклассниках" с каждым годом увеличивается, при этом большинство из них используют платформу Android для входа в приложения.

Самыми популярными играми по дневной аудитории в "Одноклассниках" стали:

  • "Сокровища пиратов";
  • "Целуй и знакомься";
  • "Долина сладостей";
  • "Ёлочка 2021";
  • "Крокворд";
  • "Башня слов";
  • "Где отличие?";
  • "Хочу общаться";
  • "Малиновый джем";
  • "Сладкие загадки".

Ранее "Одноклассники" улучшили условия выплат для разработчиков игровых приложений за размещение рекламы в их проектах. Теперь студии и независимые создатели программ получают каждый месяц на 20% больше средств от рекламной монетизации.

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Краткая история СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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