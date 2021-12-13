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"Одноклассники" подвели итоги премии лучшего российского контента "Самый ОК!"

Общество » Соцсети » Одноклассники

Соцсеть "Одноклассники" подвела итоги ежегодной премии лучшего российского контента "Самый ОК!" с помощью народного голосования.

"Одноклассники" подвели итоги премии лучшего российского контента "Самый ОК!"

Пользователи определили победителей в пяти номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция уходящего года.

Россияне признали "Фильмом года" картину "Пальма" — трогательную киноисторию о немецкой овчарке. За неё проголосовали 29% пользователей. Далее следуют фильмы "Последний богатырь: Корень зла" (27% голосов), "Батя" (23%), "Конёк-Горбунок" (17%), "Майор Гром: Чумной Доктор" (5%).

По мнению жителей РФ, лучшими сериалами 2021 года стали следующие:

  • "Угрюм-река" (36%);
  • "Преступление" (18,8%);
  • "Мир! Дружба! Жвачка! 2" (18,6%);
  • "За час до рассвета" (15%);
  • "Вампиры средней полосы" (12%).

Хитом года стала песня "Родной" певицы LOBODA. Также выяснилось, что любимое шоу пользователей "Одноклассников" — музыкальный проект "Ты супер" (телеканал НТВ). Лучшей трансляцией признана "Премия МУЗ-ТВ 20/21".

Победители получат статуэтки с эмблемой конкурса и специальный значок на контент группы в соцсети.

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