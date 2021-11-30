"Одноклассники" проведут онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК"

"Одноклассники" в четвёртый раз организуют онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК". Голосование за понравившиеся фильмы, шоу и сериалы уже стартовало в социальной сети.

Для пользователей разработали мини-приложение "Самый ОК", где можно отдать свой голос за любимый контент 2021 года. Голосовать можно один раз в день до 12 декабря включительно.

На премию номинированы следующие новинки:

Фильм года : "Майор Гром: Чумной Доктор", "Последний богатырь: Корень зла", "Батя", "Пальма", "Конёк-Горбунок";

: "Майор Гром: Чумной Доктор", "Последний богатырь: Корень зла", "Батя", "Пальма", "Конёк-Горбунок"; Хит года : HammAli & Navai "Птичка", Альбина Джанабаева "Пообещай", Анет Сай, NILETTO "Не люблю?", Max Barskih & Zivert "Bestseller", LOBODA "Родной";

: HammAli & Navai "Птичка", Альбина Джанабаева "Пообещай", Анет Сай, NILETTO "Не люблю?", Max Barskih & Zivert "Bestseller", LOBODA "Родной"; Сериал года : "Угрюм-река", "Мир! Дружба! Жвачка! 2", "Вампиры средней полосы", "Преступление", "За час до рассвета";

: "Угрюм-река", "Мир! Дружба! Жвачка! 2", "Вампиры средней полосы", "Преступление", "За час до рассвета"; Шоу года : "Голос. Юбилейный сезон", "Ты супер!", "Беременна в 16", "Дуэты", "Ледниковый период";

: "Голос. Юбилейный сезон", "Ты супер!", "Беременна в 16", "Дуэты", "Ледниковый период"; Трансляция года: "Евровидение — 2021", "Вызов. Первые в космосе", "Алые паруса", "БЕТСИТИ. Кубок РФ по футболу", "Премия МУЗ-ТВ 20/21".

Итоги голосования будут подведены 13 декабря. Победители получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в "Одноклассниках" и памятные статуэтки.

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