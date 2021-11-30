"Одноклассники" в четвёртый раз организуют онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК". Голосование за понравившиеся фильмы, шоу и сериалы уже стартовало в социальной сети.
Для пользователей разработали мини-приложение "Самый ОК", где можно отдать свой голос за любимый контент 2021 года. Голосовать можно один раз в день до 12 декабря включительно.
На премию номинированы следующие новинки:
Итоги голосования будут подведены 13 декабря. Победители получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в "Одноклассниках" и памятные статуэтки.
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