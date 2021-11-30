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"Одноклассники" проведут онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК"

Общество » Соцсети » Одноклассники

"Одноклассники" в четвёртый раз организуют онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК". Голосование за понравившиеся фильмы, шоу и сериалы уже стартовало в социальной сети.

"Одноклассники" проведут онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК"

Для пользователей разработали мини-приложение "Самый ОК", где можно отдать свой голос за любимый контент 2021 года. Голосовать можно один раз в день до 12 декабря включительно.

На премию номинированы следующие новинки:

  • Фильм года: "Майор Гром: Чумной Доктор", "Последний богатырь: Корень зла", "Батя", "Пальма", "Конёк-Горбунок";
  • Хит года: HammAli & Navai "Птичка", Альбина Джанабаева "Пообещай", Анет Сай, NILETTO "Не люблю?", Max Barskih & Zivert "Bestseller", LOBODA "Родной";
  • Сериал года: "Угрюм-река", "Мир! Дружба! Жвачка! 2", "Вампиры средней полосы", "Преступление", "За час до рассвета";
  • Шоу года: "Голос. Юбилейный сезон", "Ты супер!", "Беременна в 16", "Дуэты", "Ледниковый период";
  • Трансляция года: "Евровидение — 2021", "Вызов. Первые в космосе", "Алые паруса", "БЕТСИТИ. Кубок РФ по футболу", "Премия МУЗ-ТВ 20/21".

Итоги голосования будут подведены 13 декабря. Победители получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в "Одноклассниках" и памятные статуэтки.

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Краткая история СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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