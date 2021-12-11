Режиссер Сокуров надеется, что Путин защитит его от уголовного преследования

Режиссер Александр Сокуров вот уже несколько дней комментирует тему уголовного преследования в отношении него. В субботу он выразил надежду, что "президент этого не допустит".

В четверг Александр Сокуров на встрече главы государства с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил отпустить все республики, которые не желают жить в составе России.

Владимир Путин в ответ подчеркнул, что итоги голосования по поправкам в Конституцию подтвердили стремление граждан жить в составе единого российского государства. "Я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся", — сказал Путин.

Надо заметить, что многих наблюдателей заявление Сокурова, мягко говоря, удивило. Ибо непонятно, какие предпосылки у него сейчас были для выступления с такими предложениями.

А глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.

Сам режиссер вот уже второй день рассуждает насчёт возможного уголовного преследования. И выражает надежду, что президент России этого не допустит.

"Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, он для того и создан. И президент участвует в диалоге и с членами Совета, и с разными гражданами, у которых разные точки зрения", — сказал Сокуров "Интерфаксу" в субботу.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова.

"Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", — сказал Песков.