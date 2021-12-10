Кадыров порекомендовал Сокурову почитать историю Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил режиссёру Александру Сокурову на его высказывание о республиках Северного Кавказа в составе России. Своё мнение о споре Сокурова с российским президентом Владимиром Путиным он написал в Telegram-канале.

Так, Кадыров предлагает компетентным органам оценить слова режиссёра с правой точки зрения. Кроме того, он посоветовал Сокурову заглянуть в новейшую историю Чеченской Республики. Так он напомнил, что жители региона 23 марта 2003 года на референдуме приняли решение войти в состав России.

Ранее Сокуров на заседании СПЧ заявил, что республики Северного Кавказа не хотят жить в составе России. При этом Путин назвал речь Сокурова манифестом, состоящим из страхов. Президент попросил проверять данные, прежде чем говорить о них, а также очень хорошо подумать о своих словах.

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