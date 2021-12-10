EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Какими были последние слова Градского перед кончиной
Российский самолёт с вирусологами вылетел в ЮАР для борьбы с коронавирусом
Наташа Королёва хочет показать сыну свою внебрачную дочь
Вассерман уличил Украину в нарушении морских правил 1877 года
Адвокат объяснила, почему Григорий Лепс расстаётся с женой
Зеленский: Байден не предлагал вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР
Зеленский: не исключаю референдума по Донбассу
Польша сравнила Меркель с Гитлером и Геббельсом
Женщине вынесли предупреждение в Facebook за слово "хохлома"

Кадыров порекомендовал Сокурову почитать историю Чечни

Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил режиссёру Александру Сокурову на его высказывание о республиках Северного Кавказа в составе России. Своё мнение о споре Сокурова с российским президентом Владимиром Путиным он написал в Telegram-канале.

Так, Кадыров предлагает компетентным органам оценить слова режиссёра с правой точки зрения. Кроме того, он посоветовал Сокурову заглянуть в новейшую историю Чеченской Республики. Так он напомнил, что жители региона 23 марта 2003 года на референдуме приняли решение войти в состав России.

Ранее Сокуров на заседании СПЧ заявил, что республики Северного Кавказа не хотят жить в составе России. При этом Путин назвал речь Сокурова манифестом, состоящим из страхов. Президент попросил проверять данные, прежде чем говорить о них, а также очень хорошо подумать о своих словах.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Первая чеченская война: кто победил?
Автор: Валентина Севрюгина
Последние материалы
Кадыров порекомендовал Сокурову почитать историю Чечни
Зеленский обвинил Европу в культе России
Зеленский: Украина на пути в НАТО натыкается на "шлагбаум"
Какими были последние слова Градского перед кончиной
Российский самолёт с вирусологами вылетел в ЮАР для борьбы с коронавирусом
Наташа Королёва хочет показать сыну свою внебрачную дочь
Вассерман уличил Украину в нарушении морских правил 1877 года
Адвокат объяснила, почему Григорий Лепс расстаётся с женой
Зеленский: Байден не предлагал вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР
Зеленский: не исключаю референдума по Донбассу
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал "наглой провокационной вылазкой" ЧП с участием украинского корабля "Донбасс" в Керченском проливе.

"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Врач-терапевт перечислила ранние симптомы рака кишечника
Здоровье
Врач-терапевт перечислила ранние симптомы рака кишечника
Мир. Новости мира
Депутат Кива: Украина готовит военную провокацию против РФ: "Спишут голод"
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме рассказали, что ждёт Украину в случае провокаций в Керченском проливе
Василий Амирджанов Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами Василий Амирджанов Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Американцы выступили против вступления Украины в НАТО
Мир. Новости мира
Кому и что показал Зеленский, устроив провокацию в Керченском проливе
Песков объяснил жёсткую реакцию Путина на высказывания Сокурова
Общество
Песков объяснил жёсткую реакцию Путина на высказывания Сокурова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников