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Стоит ли соблазняться дешёвой арендой жилья, если "в нагрузку" просят услугу

Общество

Аренда жилья актуальна для многих россиян. Цены на съёмные дома и квартиры, особенно в больших городах, конечно, немаленькие. К тому же собственники иногда выдвигают дополнительные условия. И иногда довольно неожиданные.

Стоит ли соблазняться дешёвой арендой жилья, если "в нагрузку" просят услугу

Например, как рассказало интернет-издание "Подмосковье сегодня", на сайте объявлений появилось предложение снять за 22 тысячи рублей квартиру-студию в Люберцах, автоматом взяв на себя обязательство заботиться о шести (!) проживающих там кошках. Да ещё и регулярно фотоотчёты хозяйке слать.

И подобные предложения — "доплачивать за аренду услугами — по словам Ольги Власовой, вице-президента Гильдии риелторов Московской области, — сейчас  не редкость.

По её словам, потенциальному арендатору надо хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на "допопции", какой бы соблазнительной ни казалась сумма аренды.

"У нас была семейная пара, сдавала за скромную сумму в аренду гостевой домик на своём участке. С одним условием — помогать раз в неделю по хозяйству. Мы подобрали квартирантку — женщину с дочечкой-подростком. Их всё поначалу устроило. А потом хозяева стали воспринимать их как бесплатную прислугу и даже возмущались, когда квартиросъёмщица уходила на работу, вместо того, чтобы помогать им", — рассказал Власова.

Конечно, оплата услугами не противоречит закону. И это можно зафиксировать в договоре об аренде. Но всё равно такие сделки часто заканчиваются конфликтом.

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Что выгоднее — аренда или ипотека?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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