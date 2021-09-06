В России планируют ввести новый налоговый вычет за аренду жилья

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что ведомство совместно с Минфином обсуждают возможность введения налогового вычета за аренду жилья.

Инициатива о налоговом вычете с расходов на аренду жилья приходила в головы министров и ранее. Она была придумана для поддержания развития арендного рынка России в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Как заявляет Стасишин:

"Для начала налоговый вычет должен быть максимально просчитан со всех сторон и согласован с коллегами. (…) Пока с Минфином мы всё не взвесим и не высчитаем, не придём к общему знаменателю, никакого налогового вычета ни в каком регионе не предвидится".

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