В Минздраве заявили об окончании исследования вакцины от COVID-19 для подростков

В Минздраве выступили с заявлением, что исследование вакцины от коронавируса для подростков завершено. Об этом сообщают РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что сейчас проводится изучение результатов исследования препарата экспертами.

В конце октября в пресс-службе мэрии Москвы появилась информация об успешном завершении первой фазы исследований вакцины от COVID-19 для подростков. Как отметил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, "детская вакцина" от коронавируса хорошо показала себя во время испытаний, побочные эффекты препарата оказались очень незначительными.

Ранее главой министерства здравоохранения РФ Михаилом Мурашко было объявлено о том, что скоро будет представлена вакцина от COVID-19 для детей. Министр подчеркнул, что в последнее время от коронавирусной инфекции всё чаще страдают дети, которых необходимо защитить. Вакцинация подростков и детей будет добровольной, для неё потребуется согласие родителей или опекунов.

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