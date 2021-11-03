Pravda.Ru направила вопросы ректору РАНХиГС

Редакция Pravda.Ru направила письмо ректору РАНХиГС Владимиру Мау на основании статьи, опубликованной 2 ноября.

В письме редакция обращается к Владимиру Мау с просьбой ответить на ряд вопросов, касающихся идей относительно организации процесса образования в высшем учебном заведении, которое он возглавляет.

Вопросы такие:

Насколько необходимо в образовательном процессе выявление неких "предрасположенностей" студентов? Не является ли это риском некоего ранжирования, создания неравных условий в получении образования?

Не считаете ли Вы, что указанная практика подобна процессам сегрегации, анатомической приспособленности и лишения студентов свободного выбора специализации?

Полагаете ли Вы, что не государство в первую очередь должно инвестировать в образование для создания качественной интеллектуальной среды для обеспечения научного и экономического прорыва страны, а непосредственно студенты и их родители.

Редакция рассчитывает получить ответ в установленный законом о средствах массовой информации семидневный срок, чтобы ознакомить читателей Pravda.Ru с точкой зрения ректора РАНХиГС на заданные вопросы.