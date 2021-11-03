Pravda.Ru направила вопросы ректору РАНХиГС

Редакция Pravda.Ru направила письмо ректору РАНХиГС Владимиру Мау на основании статьи, опубликованной 2 ноября.
В письме редакция обращается к Владимиру Мау с просьбой ответить на ряд вопросов, касающихся идей относительно организации процесса образования в высшем учебном заведении, которое он возглавляет.
Вопросы такие:
Редакция рассчитывает получить ответ в установленный законом о средствах массовой информации семидневный срок, чтобы ознакомить читателей Pravda.Ru с точкой зрения ректора РАНХиГС на заданные вопросы.
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