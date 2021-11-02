Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау считает, что обучение в высшем учебном заведении является своего рода "инвестицией".
В интервью телеканалу "Россия 24" ректор РАНХиГС поделился своим видением перспектив отечественного образования вообще и вуза, которым он руководит, в частности. Поводом для интервью стал тот факт, что бизнес-программы РАНХиГС вошли в пятьдесят самых качественных образовательных программ мира по версии британского издания Financial Times.
Владимир Мау в ходе интервью особо подчеркнул, что "академия, университет является инвестиционной сферой, куда люди осуществляют свои инвестиции".
Ректор РАНХиГС уверен, что "образование будущего — это не про образовательные технологии <…> они (технологии то бишь — прим.) уже меняются в направлении инвестиционного характера этой деятельности".
Вполне себе коммерческий подход к образовательному процессу, стремление извлечь прибыль. Что, в общем-то, в среде либералов, одним из видных представителей которых является Владимир Мау, предосудительным не является.
Новации, вызывающие недоумение, этим не ограничиваются. По мнению телеканала "Царьград", Владимир Мау "фактически санкционировал сегрегацию студентов по каким-то крайне субъективным критериям — это и разделение по "анатомической приспособленности", и проведение, помимо вступительных экзаменов, каких-то опытов, выявление предрасположенностей".
В общем, вполне в рамках либеральной доктрины. Которой придерживается в сфере образования и приятель Владимира Мау, глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Который, напомним, не чужд и образованию, являясь деканом факультета свободных искусств и наук в Санкт-Петербургском госуниверситете.
Весной этого года сообщалось, что факультет будет преобразован в университет. Как объяснял это сам Алексей Леонидович: "Мы живем особой средой: хотим продвигать в стране модель liberal arts — модель свободных искусств и наук, помогать другим университетам с ней освоиться, стать центром экосистемы этого подхода к образованию".
Правда, на сайте СПбГУ Алексей Кудрин по-прежнему значится деканом факультета. Так что с продвижением liberal arts всё же не всё так просто.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.