Ректор РАНХиГС: образование — это инвестиция. А студенты, стало быть, "инвесторы"?

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау считает, что обучение в высшем учебном заведении является своего рода "инвестицией".

"Академия - инвестиционная сфера"

В интервью телеканалу "Россия 24" ректор РАНХиГС поделился своим видением перспектив отечественного образования вообще и вуза, которым он руководит, в частности. Поводом для интервью стал тот факт, что бизнес-программы РАНХиГС вошли в пятьдесят самых качественных образовательных программ мира по версии британского издания Financial Times.

Владимир Мау в ходе интервью особо подчеркнул, что "академия, университет является инвестиционной сферой, куда люди осуществляют свои инвестиции".

Ректор РАНХиГС уверен, что "образование будущего — это не про образовательные технологии <…> они (технологии то бишь — прим.) уже меняются в направлении инвестиционного характера этой деятельности".

Вполне себе коммерческий подход к образовательному процессу, стремление извлечь прибыль. Что, в общем-то, в среде либералов, одним из видных представителей которых является Владимир Мау, предосудительным не является.

В "лучших" традициях отечественных либералов

Новации, вызывающие недоумение, этим не ограничиваются. По мнению телеканала "Царьград", Владимир Мау "фактически санкционировал сегрегацию студентов по каким-то крайне субъективным критериям — это и разделение по "анатомической приспособленности", и проведение, помимо вступительных экзаменов, каких-то опытов, выявление предрасположенностей".

В общем, вполне в рамках либеральной доктрины. Которой придерживается в сфере образования и приятель Владимира Мау, глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Который, напомним, не чужд и образованию, являясь деканом факультета свободных искусств и наук в Санкт-Петербургском госуниверситете.

Весной этого года сообщалось, что факультет будет преобразован в университет. Как объяснял это сам Алексей Леонидович: "Мы живем особой средой: хотим продвигать в стране модель liberal arts — модель свободных искусств и наук, помогать другим университетам с ней освоиться, стать центром экосистемы этого подхода к образованию".

Правда, на сайте СПбГУ Алексей Кудрин по-прежнему значится деканом факультета. Так что с продвижением liberal arts всё же не всё так просто.