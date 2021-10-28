Госдума "зарубила" проект бесплатных ЖКУ для ветеранов

Госдума не поддержала поправки в законопроект о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных коммунальных услуг. Парламентарии "зарубили" документ во втором чтении.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили внести поправки в закон о "О ветеранах" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Так, согласно документу, парламентарии предложили предоставлять льготы по следующим пунктам:

Освободить от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наём),

платы за содержание жилого помещения,

содержание и текущий ремонт общего

имущества в многоквартирном доме,

имущества в многоквартирном доме, холодную воду,

горячую воду,

электрическую энергию.

Кроме того, предполагалось, что ветераны не будут платить за газ, капремонт, ТКО и остальные виды коммунальных услуг.

"Принятие такого решения было бы справедливым исходя из гуманных соображений о предоставлении им возможно большего

объёма мер социальной поддержки в связи с тяжелейшими условиями и потрясениями, выпавшими на их долю в период военных действий и блокады в годы войны", — говорится в обосновании документа на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно ответу, парламентарии посчитали, что такая мера поставит ветеранов в "преимущественное положение" перед инвалидами ВОВ.

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