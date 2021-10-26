"Не ажиотаж, а стабильный интерес": власти Крыма отчитались о туристах

Власти Крыма заявили, что ажиотажного спроса на отдых в регионе в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября нет. Наплыв туристов они связывают со "стабильным интересом" в это время года.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, заполняемость отелей на полуострове находится на уровне не выше 80%.

"Ажиотажного спроса на размещение нет, но есть стабильный интерес. Так, на время с 30 октября по 7 ноября он остаётся на уровне октября. Средняя загрузка в санаториях составляет сейчас 69%, в отелях пяти звёзд — 80%, в отелях четырёх звёзд — 62-68,3%", — цитирует Волченко ТАСС.

Как отметил министр, большая часть брони была осуществлена ещё до ввода ограничений. Он уточнил, что Крым "открыт для туристов", но при условии соблюдения всех мер противокоронавирусной безопасности.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что инфекционисты раскритиковали идею "нерабочей недели" и назвали ограничительные меры "никудышными". По словам врачей, многие люди после новости о нерабочих днях купили путёвки в Турцию и Египет, а также на российские курорты.

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