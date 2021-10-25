Синоптики обещают москвичам тёплую нерабочую неделю

По сообщению синоптиков центра "Фобос". Утром москвичам нужно быть аккуратнее, из-за холодной ночи возможен гололёд. А вот всю "выходную" неделю в столице будет солнечно и тепло.

Дожди уйдут из столицы к четвергу. С пятницы температура воздуха днём достигнет +10 градусов.

"А дальше особых осадков нет, мы больше под крылом южного антициклона, температура будет около 10 градусов тепла. Прекрасная погода", — цитирует специалистов центра "Фобос" "Лента.ру".

Впрочем, по прогнозу синоптиков, "мягкая" погода порадует не только москвичей. На территории Центральной России также ожидается потепление.

Ранее вирусологи назвали "страшным сном" хорошую погоду в период нерабочей недели. По мнению врачей, в борьбе с коронавирусом помогли бы холодные, промозглые дни. Специалисты выразили сомнение, что россияне будут соблюдать рекомендации и не отправятся "догуливать" последние осенние деньки.

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