Космонавт дал прогноз по развитию космического туризма

Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко заявил, что через 20-30 лет космический туризм станет доступным для большого количества людей.

"Очень много людей, которые не являются и даже не помышляли стать профессиональными космонавтами, тем не менее хотят посмотреть на нашу планету со стороны, и это здорово, это хорошо", — сказал Борисенко в беседе с URA.RU.

Однако он отметил, что полёты в космос являются самым опасным и дорогостоящим видом туризма.

Лётчик-космонавт, герой РФ Максим Сураев также назвал космический туризм перспективным и полезным для космонавтики. Однако он не должен мешать изучению космоса профессионалами. Космический турист никогда не выполнит задачи, стоящие перед профессиональными космонавтами, добавил Сураев.

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