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Общество

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что средний возраст рождения первенца изменился. На сегодняшний день россиянки рожают в основном в 28 лет.

Семья. Дети
Семья. Дети

На III Евразийском женском форуме Мухтиярова объяснила возрастной сдвиг целями женщин добиться успеха в профессиональной сфере. Вместе с этим заместитель министра, слова которой передаёт ТАСС, отметила, что есть и много молодых россиянок, которые рожают детей.

В четверг, 14 октября, российский лидер Владимир Путин во время выступления на этом мероприятии подчеркнул, что в современном мире женщина не должна выбирать между детьми и карьерой. Президент также добавил, что в России работают над условиями, при которых женщины смогут восстановить карьеру после рождения ребёнка.

Демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша рассказал, что в 2021 году убыль населения России достигла рекордных показателей. По данным специалиста, население нашей страны продолжит сокращаться, поскольку она находится в "двойном капкане".

"У нас рождаемость, как в развитых странах, а смертность, как в развивающихся. Население уменьшается и будет уменьшаться в обозримой перспективе" — объяснил Ракша.

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Когда рожать? — Научпок
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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