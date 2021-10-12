В Рижском роддоме зафиксировали рекордные показатели по рождаемости

Сотрудники Рижского роддома считают, что октябрь 2021 года для медучреждения станет рекордным по росту рождаемости. Только за сутки здесь появились на свет 32 малыша: 18 мальчиков и 14 девочек.

Все дети были зачаты в январе из-за комендантского часа, уверены врачи

По мнению врачей, "взрыв" рождаемости связан с ограничительными мерами по коронавирусу, которые действовали в прошлом году. Ведь все дети были зачаты в январе, когда в Латвии ввели комендантский час, и людям ночью было нечем заняться.

Как сообщают "Аргументы недели", комендантский час подразумевал, что жители страны не могли без особой надобности и разрешающих документов не могут покинуть свой дом в тёмное время суток.

Добавим, что в июле в Рижском роддоме зарегистрировали 537 новорождённых, в сентябре — 532.

Однако сотрудники медицинского учреждения убеждены: рекордные показатели октября 2021 года ещё "в пути".

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