Сотрудники Рижского роддома считают, что октябрь 2021 года для медучреждения станет рекордным по росту рождаемости. Только за сутки здесь появились на свет 32 малыша: 18 мальчиков и 14 девочек.
По мнению врачей, "взрыв" рождаемости связан с ограничительными мерами по коронавирусу, которые действовали в прошлом году. Ведь все дети были зачаты в январе, когда в Латвии ввели комендантский час, и людям ночью было нечем заняться.
Добавим, что в июле в Рижском роддоме зарегистрировали 537 новорождённых, в сентябре — 532.
Однако сотрудники медицинского учреждения убеждены: рекордные показатели октября 2021 года ещё "в пути".
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