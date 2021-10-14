"Суррогат для бедных": родитель раскритиковал цифровую образовательную среду

В Общественной палате России прошли слушания по вопросам модернизации образовательной системы. После мероприятия член общественного движения "Родители Москвы" Алексей Плохов рассказал корреспонденту argumenti.ru о своем видении ситуации.

Он отметил, что больше всего взрослых тревожит цифровизация образования. Согласно закону, участие в эксперименте по введению электронных платформ должно происходить на добровольной основе, но в действительности, по словам Плохова, ни о какой добровольности речи не идет. К 2030 году все учащиеся должны иметь цифровой профиль на платформе ЦОС.

"Сегодня мы видим, как школы буквально насаждают ЦОС под прикрытием никем не объявленной пандемии. Но ведь не было и нет аномального уровня заболевания детей!", — сказал собеседник издания.

Дистанционка останется навсегда?

Родитель считает, что дистант постепенно станет постоянной мерой, ведь в документах Минпромсовета говорится о планах проводить треть уроков в онлайн-среде к 2024 году. В 2030 году половину домашних заданий будет проверять искусственный интеллект. Алексей Плохов убежден: такие правила негативно повлияют на детей, ведь эксперты подтвердили, что в период дистанционного обучения у школьников нарушались функции опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы.

"Хочется сказать отдельное "спасибо" за призыв к детям идти учиться в TikTok и прочие помойки! А на каком основании разработаны сервисы, фактически подменяющие собой учителя?", — негодует родитель.

Наши взгляды никому не интересны

Плохов подчеркнул, что мнение взрослых в различных ведомствах отказываются выслушивать, ссылаясь на ограничения по COVID-19.

"Наше мнение, Цифровая образовательная среда — это информационный суррогат для бедных, ЦОС — это механизм сегрегации и отбраковки детей, подмена и фактическое уничтожение образования, а значит, угроза безопасности страны!", — заключил он.

При этом, по мнению члена движения "Родители Москвы", министр просвещения сегодня должен сложить с себя полномочия, предоставив "порядочным специалистам" восстановление образования.

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