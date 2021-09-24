Работу Путина одобрили почти 60% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса россиян о работе президента страны Владимира Путина. Так, 59,9% жителей России одобряют действия главы государства.

Также стало известно, что больше 64% доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,7% опрошенных.

Отмечается, что данный опрос проводился 13-19 сентября, в нём приняли участие порядка 11 тысяч человек. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, которые задействованы на территории России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Ранее политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков высказал мнение, что при передаче российским президентом Владимиром Путиным поста своему преемнику в "Единой России" могут возникнуть серьёзные разногласия. Он отметил, что многим непонятно, что за конгломерат политических сил собран в партии власти.

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