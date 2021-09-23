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Автор Антон Куликов

Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году

Политика

Ещё не объявлены официальные результаты выборов в Госдуму, а в несистемной оппозиции уже начат "кастинг" кандидатов на президентские выборы в 2024-м. Впрочем, а что ещё остаётся делать?

Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году

Вот, например, московский оппозиционер Илья Яшин полагает, что в качестве единого кандидата на выборах в 2024 году может выдвинуться оппозиционер из Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Критикам власти необходимо выдвинуть единого кандидата на пост главы государства, который составил бы конкуренцию Владимиру Путину или его предполагаемому преемнику. Выдвинуться в президенты РФ в качестве единого кандидата от несистемной оппозиции может экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман", — заявил Яшин в эфире на своём YouTube-канале.

Сам глава российского государства не говорил о том, что собирается выдвигаться в 2024 году. Владимир Путин вообще избегает заявлений на эту тему до последнего.

Евгений Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Госдумы, а с 2013-го по 2018 год возглавлял Екатеринбург. Впрочем участвовать в выборах в Госдуму в этом году он отказался. Как объяснял сам Ройзман, он вёл переговоры с несколькими партиями, но ни одна из них не дала гарантий, что его не снимут с выборов.

В апреле этого года Ройзман заявил, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Свердловской области. При этом он назвал условие — отмену муниципального фильтра (кандидатам в губернаторы необходимо собрать подписи в поддержку определённого числа муниципальных депутатов и глав районов). Разумеется, это условие выполнено не будет.

В любом случае о перспективах выдвижения единого кандидата от оппозиции — хотя бы только от несистемной — говорить преждевременно. Во-первых, как показывает предыдущая практика, оппозиционерам (даже если речь только о несистемных) крайне сложно договориться между собой о чём-либо. Тогда как призывов к объединению было не сосчитать.

Во-вторых, Евгений Ройзман пользуется поддержкой в Екатеринбурге. Или пользовался ранее. Но этого едва ли достаточно для того, чтобы претендовать на высший пост в государстве.

Впрочем сам Ройзман идею своего московского товарища по борьбе на момент подготовки этого материала не прокомментировал.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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