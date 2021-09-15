Дмитрий Быков прокомментировал уничтожение тиражей книг Кафки

Писатель Дмитрий Быков очень удивился тому, что в книжных магазинах стали изымать тиражи произведения Франца Кафки "Замок". Знаток русской и мировой литературы считает абсурдным начинать книжную цензуру с уничтожения книг этого автора.

Дмитрий Быков получил информацию о "гонениях" на книги Кафки от одного из своих знакомых.

"Наш единственный в городе книжный магазин (город я пока не называю, потому что я буду это проверять) получил письмо от издательства ЭКСМО с просьбой изъять из продажи "Замок" Кафки. Предлагают либо вернуть в издательство, либо допускается уничтожение товара на местах продажи", — цитирует полученное письмо Быков.

Писатель с недоверием отнёсся к данной информации.

"Это бред какой-то и сюр. Я не понимаю, зачем это делать. Если уж уничтожать какие-то товары на месте продажи, то книги времён перестройки. Я бы понял, если Войновича, но Войнович стоит честно на всех полках. Кафка, наверное, это не самый опасный писатель", — поделился своими мыслями Быков в программе "Один" на "Эхе Москвы".

Далее Быкову переслали письмо издательства за подписью директора по дистрибьюции

"В целях сокращения возможных юридических рисков отзываются из продажи следующие издания: "Шедевры мировой классики" "Замок" Кафка, "Сто главных книг" "Замок" Кафка, "Всемирная литература" "Замок" Кафка. Просим вас вернуть книги в наш адрес ближайшими поставками. При отсутствии возможностей допускается уничтожение на местах продажи", — привёл Дмитрий Львович текст письма.

Писатель предположил, что издательство просто не договорилось с наследниками переводчика.

"Чтобы начинать цензуру с Кафки, нужно быть очень утончённым ценителем. Давайте сначала "Осень патриарха" или Войновича арестовывать", — отметил Быков.

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