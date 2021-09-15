EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Миллер опроверг информацию Bloomberg о работе "СП-2" с первого октября
Депутат Госдумы попросил признать "Единую Россию" иностранным агентом
В Испании зафиксирован первый случай лечения геймера от игровой зависимости
"Ничего со мной не сделать Вам!": Алла Пугачёва ответила тем, кто её оклеветал
Фигуранту дела об отравлении арбузом грозит до 10 лет тюрьмы
Китайцы считали "тайный сигнал" Путина Западу
Прокуратура Праги не раскроет основания задержания россиянина
Подруга Леонтьева рассказала, как жена певца борется за его трезвость
В Швеции мужчине дали срок за шпионаж в пользу России

Дмитрий Быков прокомментировал уничтожение тиражей книг Кафки

Общество

Писатель Дмитрий Быков очень удивился тому, что в книжных магазинах стали изымать тиражи произведения Франца Кафки "Замок". Знаток русской и мировой литературы считает абсурдным начинать книжную цензуру с уничтожения книг этого автора.

Дмитрий Быков прокомментировал уничтожение тиражей книг Кафки

Дмитрий Быков получил информацию о "гонениях" на книги Кафки от одного из своих знакомых.

"Наш единственный в городе книжный магазин (город я пока не называю, потому что я буду это проверять) получил письмо от издательства ЭКСМО с просьбой изъять из продажи "Замок" Кафки. Предлагают либо вернуть в издательство, либо допускается уничтожение товара на местах продажи", — цитирует полученное письмо Быков.

Писатель с недоверием отнёсся к данной информации.

"Это бред какой-то и сюр. Я не понимаю, зачем это делать. Если уж уничтожать какие-то товары на месте продажи, то книги времён перестройки. Я бы понял, если Войновича, но Войнович стоит честно на всех полках. Кафка, наверное, это не самый опасный писатель", — поделился своими мыслями Быков в программе "Один" на "Эхе Москвы".

Далее Быкову переслали письмо издательства за подписью директора по дистрибьюции

"В целях сокращения возможных юридических рисков отзываются из продажи следующие издания: "Шедевры мировой классики" "Замок" Кафка, "Сто главных книг" "Замок" Кафка, "Всемирная литература" "Замок" Кафка. Просим вас вернуть книги в наш адрес ближайшими поставками. При отсутствии возможностей допускается уничтожение на местах продажи", — привёл Дмитрий Львович текст письма.

Писатель предположил, что издательство просто не договорилось с наследниками переводчика.

"Чтобы начинать цензуру с Кафки, нужно быть очень утончённым ценителем. Давайте сначала "Осень патриарха" или Войновича арестовывать", — отметил Быков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Один / Дмитрий Быков // 09.09.21
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Парламент Сербии принял закон о защите кириллицы
Дезинсектор, из-за которого могли умереть москвички, не признал вину
Дмитрий Быков прокомментировал уничтожение тиражей книг Кафки
Жёлтый мир Ван Гога: психическая болезнь из-за травы наперстянки
Миллер опроверг информацию Bloomberg о работе "СП-2" с первого октября
Китайский кинорежиссёр сняла суровый фильм о COVID-19
Депутат Госдумы попросил признать "Единую Россию" иностранным агентом
Медиальный эпикондилит, или Синдром "теннисного локтя"
В Испании зафиксирован первый случай лечения геймера от игровой зависимости
Кожа на руках любит лимон и массаж
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Ирина Гусакова Китайский кинорежиссёр сняла суровый фильм о COVID-19 Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров
Общество
Собчак прокомментировала уход Путина на самоизоляцию
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников