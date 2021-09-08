Психолог Мещерина: "Послушные дети учатся хорошо, но, как правило, несчастны"

Воспитание ребёнка — крайне ответственное занятие. Порой до детей и подростков сложно достучаться, иногда они даже издеваются над родителями. Журналисты Pravda.Ru поговорили с семейным психологом Викторией Мещериной и узнали, можно ли использовать силу как воспитательный метод, если иначе не доходит.

Не поможет и навредит

Психолог-консультант заявила, что силу ради воспитания ни в коем случае нельзя использовать. Когда человек находится под давлением, он не способен воспринимать информацию и действовать. Всё дело в эмоциональном всплеске, который перекрывает когнитивные способности.

"Вы, наверное, знаете истории, когда вполне себе взрослые самодостаточные, состоявшиеся люди приходят сдавать экзамены и вдруг не сдают ничего. Наши эмоциональные процессы всегда перекрывают когнитивное. И когда кто-то кричит на ребёнка, тем более такие важные люди как учитель или мама, или папа, и, не дай Бог, репетитор, ребёнок теряет веру в себя, успешность и на самом деле перестаёт что-либо понимать вообще. Потому что в этот момент он начинает выживать, сжимается в комочек", — сказала Виктория Мещерина.

Более того, по её данным, дети, которых воспитывают с помощью насилия, становятся испуганными и не могут стать самостоятельными людьми.

Послушный не значит счастливый

Психолог убеждена, что физическое насилие над ребёнком замедляет его мыслительное развитие в два раза. Это происходит, потому что из-за наказания дети тратят слишком много сил. Можно сделать дитё покладистым, но оно будет несчастным.

"Послушные дети учатся хорошо, но, как правило, несчастны в своём пребывании, в смысле развития, ненавидят то, что они делают. Посмотрите вокруг и вы, наверняка, увидите такого человека в своём окружении. Это не про развитие, это про то, что родителям хочется послушного ребёнка", — объяснила эксперт.

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