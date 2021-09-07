Психолог Наумова объяснила, почему нельзя ругать ребёнка за травлю других детей

В Сети можно найти много статей, как поступать родителям, если их ребёнка травят в школе. Однако существует и обратная сторона — дети способны проявлять жестокость. Журналисты Pravda. Ru узнали у семейного психотерапевта Натальи Наумовой, что делать семье в такой ситуации.

По-доброму побеседовать

Детский нейропсихолог заявила, что если ребёнок кого-то обижает, родителям необходимо с ним поговорить. По словам специалиста, агрессивное поведение могло сформироваться из-за позиции жертвы в прошлом. Таким образом ребёнок пытается отомстить.

"Необходимо ребёнку помочь: поговорить с ним, спросить, что его беспокоит, не ругать своего ребёнка, а поговорить с ним по-доброму и узнать, кто его когда-то обижал, на что он обижен, почему он так себя ведёт", — объяснила Наталья Наумова.

Поддержать и понять

Если у родителей не получается сдержать критику и обвинения, необходимо обратиться к психологу. Специалист выслушает задиру и поможет понять, зачем человек самоутверждается за счёт боли других людей. Психотерапевт объяснила:

"Тогда у нас ребёнок приходит к выводу, что ему это не нужно, что совсем другая у него потребность. Всё, что ему нужно, чтобы его приняло общество, чтобы его полюбили, и он просто не знает, каким образом об этом заявить. Если родители правильный вопрос задают, правильно поддерживают, то ребёнок меняет тактику и учится по-другому взаимодействовать с миром".

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