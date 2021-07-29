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Психолог рассказала, как справиться со стеснительностью при знакомстве

Общество

В условиях пандемии коронавируса многие люди переведены на удалённую работу. По этой причине они лишены одного из самых эффективных способов налаживания личных отношений — служебного романа.

Психолог рассказала, как справиться со стеснительностью при знакомстве

Для людей, которые являются противниками онлайн-знакомств, однако стесняются знакомиться в кафе или на улице, наступило непростое время.

О том, как преодолеть робость и сделать первый шаг навстречу новым отношениям, рассказала семейный психолог, психотерапевт Олеся Маряева.

По словам специалиста, в первую очередь нужно выяснить, откуда берется стеснение при знакомстве.

"В большинстве случаев стеснительность идет из детства. Возможно, ребенка высмеивали за неправильно сформулированную фразу, одергивали всякий раз, когда малыш хотел высказать мысль, и так далее", — комментирует эксперт.

Со стеснительностью можно справиться с помощью психологов, но можно и самостоятельно решить данную проблему.

"Для начала попробуйте понять, что вас останавливает, чего вы боитесь? Отказа? А теперь подумайте, что вы теряете, если подойдете к человеку, чтобы познакомиться с ним? А ничего. Вы этого человека не знаете, впервые видите", — говорит психотерапевт.

Психолог советует включить фантазию и при виде симпатичного человека представить, что вчера вы делали что-то вместе.

На такой волне дружелюбия и позитива люди раскрываются навстречу новому знакомству, сообщает сайт Москва 24.

"Лучше всего помогает практика. Если вы отнесетесь к знакомству как к тренировке или эксперименту, то станет значительно легче", — говорит психотерапевт Олеся Маряева.

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Как Перестать Стесняться (Побороть застенчивость за 60 секунд)
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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