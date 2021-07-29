EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Максим Фадеев продал права на музыку своих артистов
Спортсменка выиграла Олимпиаду при помощи презерватива
Врач объяснил, когда больным гепатитом нельзя делать прививку от COVID-19
В Китае репетиторство причислили к преступлению
Тело убитого медведем туриста нашли в Красноярском крае
Сергей Лукьяненко о фэнтези, сновидениях и кризисе идей
Лукашенко недоволен провалом белорусских спортсменов на Олимпиаде
Зелёный тоталитаризм угрожает Эстонии: мнение лидера консервативной партии о ЕС
Из-за турецких пожаров в Мармарисе и Бодруме эвакуируют людей

Михаил Саакашвили: "COVID-19 в Грузию завезли русские!"

Общество

В Грузию специально завезли заражённых коронавирусом российских туристов, чтобы они перед выборами распространили инфекцию в стране, заявил Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили: "COVID-19 в Грузию завезли русские!"

Бывший президент Грузии (2004 — 2013) и нынешний глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили получил международное признание как политический сказочник. Ранее, например, он дал Украине добрый совет "сражаться, как Грузия", тактично умолчав о том, чем для него самого закончилось сражение, известное в истории как "война 08.08.08". Новая сказка от Саакашвили сильно отдаёт политической конспирологией.

Михаил Николаевич выступил с критикой грузинской правящей партии и её лидера Бидзины Иванишвили по поводу выхода "Грузинской мечты" из соглашения с оппозицией. Как Иванишвили будет "давить оппозицию", Саакашвили рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook. По его словам, в августе, "пока весь мир и часть грузин в отпуске", будут закрыты все оппозиционные СМИ. А осенью вернувшихся из отпуска грузин начнут запугивать "ковидом". Который, кстати, злокозненно завезли в республику русские.

"COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус", — утверждает Саакашвили.

Он также обвинил действующие власти Грузии в том, что они продолжают пускать в страну заразных русских с поддельными справками. Вдогонку Саакашвили пообещал "выполнить свой долг перед нацией и историей" и приехать в Грузию перед гражданским референдумом, который состоится осенью. Свою родину он покинул в 2013 году, с тех пор находится в розыске.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Саакашвили – международный преступник?
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Максим Фадеев продал права на музыку своих артистов
Спортсменка выиграла Олимпиаду при помощи презерватива
Михаил Саакашвили: "COVID-19 в Грузию завезли русские!"
Врач объяснил, когда больным гепатитом нельзя делать прививку от COVID-19
В Китае репетиторство причислили к преступлению
Тело убитого медведем туриста нашли в Красноярском крае
Александр Носович: Лукашенко вынужденно дрейфует в сторону России
Сергей Лукьяненко о фэнтези, сновидениях и кризисе идей
Почему в моче появляется белок и возникает протеинурия
Лукашенко недоволен провалом белорусских спортсменов на Олимпиаде
Популярное
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США

Из четырёх человек, погибших в результате падения спортивного самолёта на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, трое оказались гражданами США.

Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Любовь Степушова Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников