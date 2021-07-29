Михаил Саакашвили: "COVID-19 в Грузию завезли русские!"

В Грузию специально завезли заражённых коронавирусом российских туристов, чтобы они перед выборами распространили инфекцию в стране, заявил Михаил Саакашвили.

Бывший президент Грузии (2004 — 2013) и нынешний глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили получил международное признание как политический сказочник. Ранее, например, он дал Украине добрый совет "сражаться, как Грузия", тактично умолчав о том, чем для него самого закончилось сражение, известное в истории как "война 08.08.08". Новая сказка от Саакашвили сильно отдаёт политической конспирологией.

Михаил Николаевич выступил с критикой грузинской правящей партии и её лидера Бидзины Иванишвили по поводу выхода "Грузинской мечты" из соглашения с оппозицией. Как Иванишвили будет "давить оппозицию", Саакашвили рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook. По его словам, в августе, "пока весь мир и часть грузин в отпуске", будут закрыты все оппозиционные СМИ. А осенью вернувшихся из отпуска грузин начнут запугивать "ковидом". Который, кстати, злокозненно завезли в республику русские.

"COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус", — утверждает Саакашвили.

Он также обвинил действующие власти Грузии в том, что они продолжают пускать в страну заразных русских с поддельными справками. Вдогонку Саакашвили пообещал "выполнить свой долг перед нацией и историей" и приехать в Грузию перед гражданским референдумом, который состоится осенью. Свою родину он покинул в 2013 году, с тех пор находится в розыске.

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