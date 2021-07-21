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Автор Александр Шторм

Саакашвили: Украине надо сражаться как Грузии-2008

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашавили, который ныне занимает пост главы исполкома Национального совета реформ Украины, что уже само по себе иронично, рассказал свою версию событий "крымской весны".

Саакашвили: Украине надо сражаться как Грузии-2008

По его словам, США "давили" на руководство Украины, чтобы то не вводило дополнительные войска на полуостров и не инициировало военных действий в момент крымского референдума.

Также Саакашвили заявил, что "Россия в любом случае совершила бы агрессию — с поводом или без повода", отметив, что с Януковичем, как легитимным (!) президентом, Россия "бы делала что угодно и на гораздо большей территории".

Здесь, конечно, стоит начать именно с Януковича, которого, оговорившись, Саакашвили назвал легитимным главой страны. Потому что это просто классика жанра в духе "на воре шапка горит".

Да, действительно, Виктор Янукович был легитимен, поскольку был избран в рамках всенародного плебисцита. И при нём Крым, да и нынешние "народные республики", при том относительно спокойном и стабильном политическом режиме никуда не собирались.

А вот потом случилось абсолютно антиконституционное и противозаконное свержение власти в стране. И по этому поводу отношение к нынешнему украинскому политикуму и в России, да и в мире соответствующее. Даже в среде "западных союзников" этого, с позволения сказать, государства.

Что же касается "военного вторжения" на территорию Крыма, то, простите, по кому собирались стрелять нынешние "грозные вояки" из Киева? По гражданам, идущим на референдум для своего самоопределения? Очень похоже именно на это.

Да и заявления о скором военном вторжении звучат со стороны официального Киева вообще и представителей ВСУ в частности с завидным постоянством.

Недавно, например, бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк вообще потребовал от сил НАТО военного вторжения и захвата полуострова: "…Идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно, и забирают эту землю — вот что нам поможет".

Давили США на Киев или нет в момент "крымской весны", остаётся только догадываться. Поскольку у господина Саакашвили крайне буйное воображение. И этот факт тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Но что нужно понимать, если бы ВСУ вторглись на полуостров в тот момент, то в первые несколько часов там творилось бы то, что сейчас уже долгое время происходит в Донбассе. А именно — кровь и смерти мирных жителей.

Потом, есть такая вероятность, туда действительно пришла бы Россия с миротворческой миссией. И тогда очень быстро от ВСУ в Крыму физически не осталось бы ничего. Но за эти несколько часов на полуострове произошла бы не одна трагедия.

Вторая важная деталь — это, собственно, само отношение нынешней постмайданной Украины к Крыму и его населению.

Официальная риторика про то, что "полуостров аннексирован" против воли его жителей, а на самом деле крымчане все ущемленные и угнетённые, только и ждут, как вернуться на Украину, в свете слов Саакашвили и иже с ним не выдерживает никакой критики.

Потому что проблему "угнетения" и "оккупации" эти ребята до сих пор планируют решать методом военного вторжения и стрельбой по мирным жителям. Даже не планируют, что важно, а скорее, мечтают. Ну вот такие мечты у нынешних украинских политиков. И никуда от этого не денешься.

В этой связи в очередной раз хочется сказать, что крымчанам очень повезло оперативно организовать референдум и уйти из-под власти очень уж "прогрессивной" и "прозападной" власти Майдана.

И здесь стоит вспомнить про то, что в Крым на момент всех этих событий уже ехали колонны "авто- и прочего Майдана" с активистами самого разного, в том числе и неонацистского толка, которые сами по себе несли только насилие и разрушение всем несогласным с "революцией достоинства" и с тем, что на Украине теперь "демократия".

Что было бы, если бы вслед на ними на полуостров подтянулись украинские военные, даже как-то не хочется думать. Поскольку перед глазами пример ЛНР и ДНР. Где уже огромное количество жертв среди обычных граждан. Но при этом официальная украинская пропаганда всех их скопом записывает в "террористы". В том числе и детей.

Ну и сам Михаил Никалозович со своими решительными заявлениями, кажется, забыл, чем для него закончились попытки побряцать оружием в 2008 году на границе Грузии и Южной Осетии.

А закончилось это

  • жертвами среди мирных граждан,
  • миротворческой операцией России,
  • окончательным размежеванием Грузии с Южной Осетией,
  • а также тотальным военным и политическим поражением самого Саакашвили.

Но, кажется, у этого господина очень короткая память и минимальная степень обучаемости на собственных ошибках.

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Для чего Саакашвили "ожил" в Одессе"?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу лднр крым нато василий вовк война в донбассе михаил саакашвили
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