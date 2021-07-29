Московский суд очередной раз оштрафовал Google

Мировой суд Москвы оштрафовал Google на три миллиона рублей из-за отказа хранить персональные данные россиян в нашей стране. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян. В этом году уже были санкции, их осуществили из-за отказа компании удалить запрещённую информацию. Тогда Google получил несколько штрафов на шесть миллионов рублей.

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что власти могут замедлить трафик Google. Глава подчеркнул:

"Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ней будут применяться меры более радикальные".

Также Андрей Липов добавил, что штрафов как меры пока достаточно.

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