Гроза — одно из самых опасных природных явлений, поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно знать несколько правил.
О том, как вести себя во время грозы, на своём YouTube-канале рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Во-первых, нельзя бегать, нужно идти спокойным шагом.
Также следует избегать открытых мест — полей, пляжей и полян.
Кроме того, во время грозы нельзя купаться.
По словам Комаровского, одним из надёжным мест, где можно спрятаться от грозы является автомобиль. Также защитой могут стать невысокие деревья или заросли кустарников. А вот от одиноких деревьев следует держаться подальше.
Также можно спрятаться в яме, овраге или канаве.
Если гроза застала вас в городе, то нужно помнить том, что нельзя подходить к мокрым стенам и металлическим ограждениям.
От антенн и линий электропередач следует держаться подальше.
Во время туристических походов медик не советует останавливаться в местах, где течёт вода, а также на возвышенностях.
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