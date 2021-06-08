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Доктор Комаровский перечислил самые безопасные места во время грозы

Общество

Гроза — одно из самых опасных природных явлений, поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно знать несколько правил.

Доктор Комаровский перечислил самые безопасные места во время грозы

О том, как вести себя во время грозы, на своём YouTube-канале рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Во-первых, нельзя бегать, нужно идти спокойным шагом.

Также следует избегать открытых мест — полей, пляжей и полян.

Кроме того, во время грозы нельзя купаться.

Где спрятаться от грозы

По словам Комаровского, одним из надёжным мест, где можно спрятаться от грозы является автомобиль. Также защитой могут стать невысокие деревья или заросли кустарников. А вот от одиноких деревьев следует держаться подальше.

Также можно спрятаться в яме, овраге или канаве.

Если гроза застала вас в городе, то нужно помнить том, что нельзя подходить к мокрым стенам и металлическим ограждениям.

От антенн и линий электропередач следует держаться подальше.

Во время туристических походов медик не советует останавливаться в местах, где течёт вода, а также на возвышенностях.

 

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Правила поведения во время грозы
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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