Суд заменил Навальному условный срок на реальный

Трижды Навальному удавалось избежать замены условного срока реальным. Сегодня суд удовлетворил представление ФСИН об отправке нарушителя в колонию.

Речь идёт о многочисленных нарушениях режима условно осуждённого. Обвинению удалось доказать, что Алексей Навальный в общей сложности более пятидесяти раз уклонялся от явки в инспекцию. Позицию защиты, утверждавшей, что блогер находился в коме, а затем на лечении, суд счёл неубедительной, поскольку нарушения были и до этого.

"Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению", — огласила решение судья Наталья Репникова.

У сторон есть десять дней на обжалование решения суда. Всё это время Алексей Навальный будет содержаться под стражей в СИЗО. С учётом времени, проведённого под домашним арестом во время предварительного следствия по делу, в колонии общего режима ему придётся провести 2,5 года, сообщает ТАСС.