Ранее главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова задержали и доставили в отдел полиции по Тверскому району.
На сайте издания сообщается, что журналиста задержали за призывы к участию в митингах.
"Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском якобы "за участие в акции или призывы к участию". Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном", — сказано в сообщении.
К Смирнову уже выехал адвокат.
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