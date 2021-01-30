Названа причина задержания главреда "Медиазоны"

Ранее главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова задержали и доставили в отдел полиции по Тверскому району.

На сайте издания сообщается, что журналиста задержали за призывы к участию в митингах.

"Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском якобы "за участие в акции или призывы к участию". Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном", — сказано в сообщении.

К Смирнову уже выехал адвокат.